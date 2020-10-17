В МО "Гавань" выбрали главу местной администрации

Муниципальный совет МО "Гавань" на состоявшемся 16 октября заседании определился с руководителем местной администрации, сообщила ЗАКС.Ру глава муниципалитета Нэлли Вавилина.

На эту должность избрали юриста Петра Зерникова. Его поддержали семь мундепов - вся фракция "Справедливой России", имеющая в совете большинство мест. Вавилина отметила, что Зерников - отставной сотрудник МВД, ветеран Чеченской войны, награжденный медалью "За Отвагу".

Среди других претендентов была врио руководителя администрации "Гавани" Лариса Панина, но за нее проголосовал только один депутат, рассказала глава муниципалитета.

В течение последнего года у администрации "Гавани" не было постоянного главы. По словам Вавилиной, совет решил "не рубить с плеча" и посмотреть, как проявит себя действующий коллектив.

Ранее депутат Заксобрания от "Единой России" Константин Чебыкин в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что решение о выборе главы администрации "Гавань" будет обжаловано прокуратурой в суде. Сам Чебыкин вместе с еще двумя представителями губернатора в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на муниципальную должность покинул заседание этой комиссии, считая его нелегитимным.

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