Планшеты iPad за полмиллиона и компенсация экс-главе МА: КСП нашла 190 нарушений в МО "Гавань"

Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку деятельности МО "Гавань" с 2021 по 2022 год. У муниципалов нашли более 190 нарушений, которые привели к избыточным расходам и ущербу местному бюджету на общую сумму в 9,4 млн рублей. Среди трат планшеты марки Apple и соревнования по мини-футболу. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Одно из нарушений было связано с увольнением главы администрации, которое суд позже признал неправомерным. Из-за этого решения из бюджета пришлось потратить 975 тысяч рублей на компенсацию за вынужденные прогулы. Речь идет о бывшем руководителе МА Петре Зерникове, которого уволили в мае 2021 года. Еще местная администрация с превышением предельных цен купила планшеты Apple iPad Air 4-го поколения, на которые потратили 425 тысяч рублей. Такую технику в ведомстве назвали "с избыточными потребительскими свойствами".

Нецелевое использование средств, по подсчетом сотрудников КСП, составило более 1,7 млн рублей. К ним отнесли оплату работ по ремонту дорог и искусственных неровностей, которые находятся не на внутриквартальной территории. Кроме того, к нецелевому использованию отнесли соревнования по мини-футболу и шахматные турниры для учащихся спортивной школы олимпийского резерва и турнир по бочче для воспитанников техникума для инвалидов "Профессиональный-реабилитационный центр". Еще сотрудники Гавани решили украсить к Новому году дороги, которые не относятся к муниципалитету.

К закупкам у контролирующего органа тоже возникли вопросы. Муниципалы принимали товары и услуги, которые не соответствовали условиям контрактов. Таких нарушений нашли не менее 90 на сумму в 2,9 млн рублей, из которых 1,9 подрядчики возместили. Среди других нарушений оказался найм бухгалтера, который не мог заниматься такой деятельностью в соответствии с законодательством о муниципальной службе, расходы на оплату единых проездных билетов сотрудникам администрации и организация мероприятия День Гавани.

КСП отправила отчет о проверке в прокуратуру. ЗАКС.Ру связаться с главой МО "Гавань" Нэлли Вавилиной не удалось.

Напоним, весной 2023 года КСП стала активней публиковать отчеты о проверке муниципалов. Из них стало известно о "муниципальной" сауне в МО "Лисий нос" и завышенной зарплате главы МО "Екатерингофский".

Константин Леньков