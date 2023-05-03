КСП рассказала о "муниципальной" сауне в Лисьем Носу

Контрольно-счетная палата Петербурга 3 мая опубликовала отчет о проверке бюджетно-финансовой деятельности органов местного самоуправления поселка Лисий Нос.

В нем говорится о наличии на балансе муниципалитета сауны, которая не предназначена "для решения вопросов местного значения и обеспечения деятельности органов местного самоуправления". КСП сочла это нарушением в сфере управления, распоряжения и использования муниципальной собственностью.

Аудит касался 2018-2020 годов. Всего установили более 200 нарушений. В том числе 31, связанное с нецелевым расходованием бюджетных средств. Общая сумма этих нарушений составила более 40,7 млн рублей. В частности, в 2019 году муниципалитет устроил двухдневный экскурсионный тур, в который отправились сотрудники местной администрации. В том же году граждане, не являющимися депутатами муниципального совета, получали деньги из бюджета по целевой статье о компенсациях мундепам, которые работают на непостоянной основе.

Также установлены 59 нарушений бюджетного законодательства при исполнении местного бюджета на общую сумму более 5,7 млн рублей. 84 нарушения связаны с осуществлением закупок. Их общая сумма превысила 1,8 млн рублей.