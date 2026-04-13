Ведомости: Драпеко, скорее всего, не станет баллотироваться в Госдуму

Депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции "Справедливой России" и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, вероятно, не станет баллотироваться в нижнюю палату парламента от Петербурга, сообщили 12 апреля "Ведомости" со ссылкой на два источника в регионе. Собеседники издания добавили, что депутат и вовсе может отказаться от выдвижения в Госдуму на предстоящих сентябрьских выборах. Сейчас Драпеко представляет на Охотном ряду Северо-Восточный избирательный округ Петербурга.

Драпеко поделилась с "Ведомостями", что низко оценивает собственные шансы на переизбрание в ее округе. Отметим, в марте председатель петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова заявила ЗАКС.Ру, что Драпеко возглавит региональный список партии на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, чтобы "подтянуть партийный процент".

Источники "Ведомостей" из Петербурга утверждают, что по округу Драпеко выдвинется первый заместитель координатора городского отделения ЛДПР, бывший чиновник Смольного Иван Есипов. Ранее Есипов в беседе с ЗАКС.Ру заявлял, что собирается "пойти везде": и в Госдуму, и в Заксобрание Петербурга. О планах Есипова баллотироваться по 214-му округу также ранее писала "Ротонда".

По информации "Ведомостей", "Единая Россия" не станет выдвигать в Госдуму от Северо-Восточного избирательного округа Петербурга сильного оппонента против кандидатуры Есипова. Отметим, сейчас на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты нижней палаты парламента от этого округа заявились адвокат Вячеслав Шаповалов и беспартийный пенсионер Павел Кондэ, следует из данных с сайта внутрипартийного голосования.

Выборы в Законодательное собрание Ленобласти пройдут параллельно с выборами депутатов Госдумы в сентябре 2026 года.

