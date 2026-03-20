20 марта 2026, 17:34

Драпеко возглавит список "Справедливой России" на выборах в ЗакС Ленобласти

Депутат Государственной думы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко возглавит региональный список партии "Справедливая Россия" на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, сообщила ЗАКС.Ру член центрального совета партии Надежда Тихонова. С 19 марта Драпеко назначена руководителем реготделения в Ленобласти.

– Решено, что список возглавит на Законодательном собрании Елена Григорьевна Драпеко. Чтобы подтянуть партийный процент. Ей поручено возглавить региональное отделение, – рассказала Тихонова корреспонденту ЗАКС.Ру.

Тихонова уточнила, что Драпеко также будет вновь баллотироваться в Государственную думу. Сейчас она представляет в нижней палате парламента одномандатный избирательный округ №214, расположенный в северо-восточной части Петербурга. В Госдуме Драпеко занимает пост первого заместителя председателя комитета по культуре. 

Отметим, до вчерашнего дня региональным отделением СР в Ленобласти руководил Игорь Новиков, который представлял партию на выборах губернатора региона в 2025 году. По решению президиума партии он отстранен от должности. Сам Новиков с решением не согласен. Он и его соратники намерены покинуть партию. Подробнее о расколе в областном отделении партии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Выборы в Заксобрание Ленобласти пройдут одновременно с выборами депутатов Госдумы в сентябре 2026 года. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


