Вице-губернатор Омельницкий участвует в праймериз "Единой России"

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Владимир Омельницкий подал документы на предварительное голосовании "Единой России" для участия в выборах депутатов Законодательного собрания, сообщили в пресс-службе партии. Чиновник собирается баллотироваться в составе территориальной группы №3, расположенной в границах Петроградского района. Омельницкий возглавлял администрацию Петроградского района более четырех лет.

"Для меня Петроградский район - родной район, я проработал там вместе с моими коллегами около трёх лет. И сегодня, находясь в должности вице-губернатора, я, учитывая тот опыт, который приобрёл при руководстве районом и уже работая в правительстве Санкт-Петербурга, с уверенностью смотрю на перспективные предложения Единой России, которые нацелены на улучшение жизни граждан", - приводят слова Омельницкого в пресс-службе "Единой России".

По региональной группе кандидатов №3 пройти в ЗакС от "Единой России" претендуют восемь человек. Среди них действующий депутат Заксобрания, дочь бывшего спикера парламента Марина Макарова, муниципальный депутат Валерия Лошак и научный руководитель РАНХиГС Владимир Шамахов.

Омельницкий находится на госслужбе более 20 лет. В 2002 году он начинал карьеру в качестве первого заместителя администрации Приморского района. С 2009 года руководил администрацией Василеостровского района. Позже он занимал руководящие посты во Фрунзенском, Пушкинском и Петроградском районах. С ноября по 2021 год по января 2025 год он возглавлял администрацию Петроградского района. В начале 2025 года губернатор Александр Беглов назначил Омельницкого на пост вице-губернатора. В его зону ответственности входят комитет имущественных отношений, КГИОП, комитет по здравоохранению, комитет по информатизации и связи, а также управления ветеринарии и по развитию садоводства.

