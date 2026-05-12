Мейксин не разделяет обеспокоенность Клишаса насчет выборов в Петербурге

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что не разделяет настороженность сенатора Андрея Клишаса о возможности возникновения каких-либо спорных ситуаций в период сентябрьских выборов. Отвечая на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру 12 мая, председатель избиркома отметил, что сейчас замечаний к городу в этой сфере нет. Ранее сенатор просил будущего прокурора Петербурга активно проследить за ходом избирательной кампании в Северной столице.

— Я видел это пожелание. Я думаю, эта информация и переживания скорее из опыта предыдущих выборных кампаний, потому что в 2024 году, я считаю, выборы имели минимальное количество вопросов к избирательной системе Санкт Петербурга. Я надеюсь, так и будет впредь. Мы готовы работать с коллегами из прокуратуры, чтобы максимально внимательно смотреть за тем, что будет происходить. В данном случае, конечно, не разделяю [обеспокоенность Клишаса]. Не так давно был визит Эллы Александровны Памфиловой в Санкт-Петербург, ее встреча с губернатором Санкт-Петербурга и там, в том числе, обсуждали, что вопросов к избирательной системе сегодня нет, — рассказал Мейксин.

Клишас поднял тему петербургских выборов во время совещания по вопросу о назначении Андрея Гуришева на пост прокурора города. В завершении встречи сенатор попросил кандидата внимательно пронаблюдать за ходом голосования. Он добавил, что на основе данных из Петербурга будет анализировать ход голосования.

Выборы депутатов Заксобрания, Государственной думы и муниципальных советов пройдут в Петербурге в сентябре. Назначить выборы собираются в июне.

