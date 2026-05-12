Глава ГИК рассказал о методах выявления фейков на сентябрьских выборах

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" 12 мая рассказал, как избирком собирается реагировать на появление сгенерированных ИИ материалов, посвященных предстоящим выборам. По его словам, на вооружении комиссии есть специальный программный комплекс, который с "высокой достоверностью" сможет определить происхождение ролика.

– Есть специализированный программный комплекс, который сейчас помогает с очень высокой достоверностью определить, является ли оригинальным видео или это дипфейк. Мы, соответственно, планируем привлекать коллег для работы с этим комплексом в форме определения, что это за видео. Понятно, что уже мы видим и сгенерированные фотографии, которые используют некоторые политические партии для формирования негативно повестки, привлечения к себе внимания. Это есть в открытом доступе, – рассказал Мейксин.

Также глава Горизбиркома заявил, что уже встречал на просторах интернета контент, подготовленный нейросетями, направленный на дестабилизацию обстановки или продвижения определенных политических интересов. В качестве примера он привел случай из Орловской области. В ноябре 2025 года представители "Справедливой России" распространили в сети ролики "митинг" с требованием отставки мэра Орла Юрия Парахина.

– Мы видим попытки организовать виртуальные шествия. Когда с помощью технологий соответственно тоже пытаются генерировать какие-то "существовавшие события". Я думаю, самый яркий пример такого – митинг против мэра Орла, если я правильно помню, который был сгенерирован и одной из партий выложен, – добавил он.

Во время голосования комиссии постараются оперативно обращать внимание на сомнительные ролики и давать официальные заявления по спорным темам, рассказал Мейксин. Он добавил, что использовать плакаты с идентификаторами избирательных участков в этот раз не будут. В 2024 году комиссия придумала "антифейковые" таблички для идентификации участков. Плакаты с кодам были размещены на стенах помещения для голосования. Позже эксперимент прекратили, поскольку эти коды стали использовать для "легитимизации" фейков.

