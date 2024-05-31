В ГИК считают, что "антифейковые" коды на участках могут использовать для создания фейков

В петербургском Горизбиркоме появились сомнения в пользе специальных уникальных кодов на избирательных участках, которые впервые использовали на президентских выборах в марте 2024 года. Председатель ГИК Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что такой способ борьбы с фейками помог непосредственно в дни голосования, а уже после завершения кампании отметки якобы начали использовать для легитимизации возможных провокаций.

- Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. С одной стороны, очень много плюсов получили от использования этих кодов непосредственно в сами дни голосования. Дальше, скажем так, в создании каких-либо фейков использование наших кодов за пределами дней голосования дает возможность "легитимизировать" [фейки] с помощью этих кодов. Показывая "Смотрите, код есть - запись достоверная". Мы сейчас обсуждаем вопрос их применения, изучаем еще раз опыт, который был на выборах президента и примем решение чуть позже, - сказал Мейксин.

Перед президентскими выборами Горизбирком решил расклеить на участках в дни голосования небольшие плакаты с уникальными кодами. С помощью них на публикуемых в интернете фотографиях и видеозаписях можно было достоверно определить, когда и на каком участке запечатлена запись. Это делалось для борьбы с фейками. По итогам выборов Мейксин счел такую практику успешной.

Один из таких кодов попал на запись, сделанную в помещении, похожем на УИК №5. На видео, снятом в ночное время, запечатлены неизвестные женщины, которые вбрасывали некие бумаги в урну для бюллетеней. Позже в ходе судебного разбирательства Горизбирком не смог подтвердить или опровергнуть подлинность записи, сославшись на несанкционированное подключение к камере на участке.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру