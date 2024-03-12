Горизбирком принял решение о применении защитных кодов от фейков

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 марта решила использовать специальные защитные коды на избирательных участках во время проведения выборов президента России. коды должны защитить от распространения фейков.

- Для защиты от недостоверной информации, различных провокаций на избирательных участках. Все мы знаем и видели такие случаи, когда в средства массовой информации попадает видеоролик с каким-то вбросом или другим грубым нарушением, с информацией, что это происходит на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге на конкретных выборах. Потом мы развенчиваем эти фейки, разбираемся в этом и понимаем, что чаще всего не тот субъект, не те выборы, не то время, - рассказал член ГИК Юрия Кузьмин.

Он сообщил, что коды будут передаваться в территориальные избиркомы, а оттуда в участковые комиссии. Каждый код будет обозначать определенный УИК и определенный день: каждый день - новый код, уточнил Кузьмин. Член ГИК добавил, что на каждом участке будет минимум 8 листов, которые развесят по периметру помещения.

Листы должны будут попадать в поле зрения камер видеонаблюдения. В Горизбиркоме сообщили ЗАКС.Ру, что коды будут применяться на всех избирательных участках, в том числе временных.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин продемонстрировал на заседании листок с защитным кодом. Ранее он анонсировал применение этой экспериментальной технологии.

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии