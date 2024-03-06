Избирательные участки в Петербурге снабдят кодами для защиты от фейков

На предстоящих выборах президента большинство избирательных участков в Петербурге снабдят специальными кодами для противодействия распространению возможных фейков, рассказал 6 марта председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Также он заявил о том, что большинство участков будут оборудованы системами видеорегистрации.

Как рассказал глава ГИК, в Петербурге проводится эксперимент, призванный помешать распространению старых видеозаписей с избирательных участков под видом новых. Для этого предполагается нанести на стены обозначающие код цифры с тем, чтобы они обязательно попадали в кадр при фото- и видеосъемке.

"На стенах избирательных участков будет размещено дополнительное цифровое обозначение кода. И соответственно это будет сделано так, чтобы при съемке участков практически все время в разных местах избирательного участка попадался этот код и по этому коду мы сможем определить и что это за избирательный участок и дату дня голосования", — заявил Мейксин в ходе пресс-конференции в среду.

Как передает слова председателя ТАСС, сейчас на избирательных участках в Петербурге завершена установка камер наблюдения и близятся к концу работы по монтажу видеорегистраторов. Всего подобными устройствами снабдят 1 831 УИК. Исключение сделают для 116 участков, "где голосуют военные или есть статус медицинского учреждения, где видеонаблюдение исключено". В остальных покрытие видеонаблюдением будет "стопроцентным", пообещал Мейксин.

Также глава ГИК в своем выступлении исключил возможность досрочного голосования в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру