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Новости 17:55

Мейксин исключил возможность досрочного голосования в Петербурге

фото ЗакС политика Мейксин исключил возможность досрочного голосования в Петербурге

Президентские выборы в Петербурге, назначенные на 15-17 марта, не будут иметь опции досрочного голосования, заявил глава Горизбиркома Максим Мейксин.

"У нас нет труднодоступных территорий, поэтому досрочное голосование в Петербурге не предусмотрено", - сказал он журналистам на встрече, организованной ТАСС.

Несмотря на это, добавил чиновник, предстоящее голосование должно быть удобным для избирателя. Например, до 11 марта можно виртуальным способом прикрепиться к любому участку. Кроме того, заявки на надомное голосование будут принимать даже в последний из трех дней электоральной процедуры, до 14 часов.

Фото: ЗАКС.Ру


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