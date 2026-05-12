Петербургские единороссы встретились с ветеранами СВО, участвующими в праймериз

Члены петербургского отделения "Единой России" провели встречу с участниками специальной военной операции, выдвинувшимися на партийные праймериз, сообщил 12 мая депутат Государственной думы Виталий Милонов в социальных сетях.

"Сейчас мы являемся единой и сильной командой, открыто двигающейся и работающей на благо всего города", — рассказал Милонов.

Депутат также выразил радость быть в команде тех, "кто не словами, а делами и поступками доказали свою любовь к городу и стране".

Участие во встрече приняли, среди прочих, глава исполкома реготделения ЕР Александр Серавин и глава ассоциации "Защитники Родины", депутат МО "Морские ворота" Георгий Журавлев. Первый из них участвует в праймериз в Законодательное собрание от региональной группы кандидатов №11, второй — от региональной группы №16.

Процедура выдвижения кандидатов на праймериз должна была завершиться 30 апреля, однако позже ее продлили до 14 мая. Сейчас на сайте партийного голосования имеется информация о 464 кандидатах, выдвинувшихся в Петербурге на выборы в ЗакС, Госдуму и на довыборы в МО "Новоизмайловское".

Андрей Казарлыга / Фото: Виталий Милонов