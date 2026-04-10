ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 апреля 2026, 12:34

Глава "Защитников Родины" Журавлев пойдет на праймериз "Единой России"

Глава "Защитников Родины" Журавлев пойдет на праймериз "Единой России"

Председатель региональной ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины", муниципальный депутат Георгий Журавлев подал документы на участие в праймериз "Единой России", рассказали в партии 10 апреля. Он намерен побороться за место в Законодательном собрании в региональной группе №16.

"Вместе с другими бойцами мы создали ветеранскую региональную организацию — ассоциацию ветеранов СВО. <...> Помимо помощи в трудных жизненных ситуациях, патриотического воспитания молодежи, мы также занимаемся проблемами ветеранов, обсуждаем их с правительством города. Некоторые вопросы требуют изменения в законодательстве", — поделился мнением Журавлев.

Общественник родился в Петербурге в 1996 году. Он участвовал в СВО, был тяжело ранен и награжден орденом Мужества. В 2024 году был избран от "Единой России" в совет МО "Морские ворота". В начале марта он вошел в состав оргкомитета партии по подготовке праймериз.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 30 апреля, сами праймериз продлятся с 25 по 31 мая.

Сейчас 16-й округ в ЗакСе представляет член фракции "Справедливая Россия — За правду" Андрей Алескеров. Ранее он заявил о желании вновь баллотироваться здесь. Конкуренцию ему планирует составить депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин, который в конце 2025 года вступил в ЛДПР.

Информация о кандидатах по одномандатным округам представлена на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: "Единая Россия"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Журавлев Георгий Юрьевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама