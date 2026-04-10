Глава "Защитников Родины" Журавлев пойдет на праймериз "Единой России"

Председатель региональной ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины", муниципальный депутат Георгий Журавлев подал документы на участие в праймериз "Единой России", рассказали в партии 10 апреля. Он намерен побороться за место в Законодательном собрании в региональной группе №16.

"Вместе с другими бойцами мы создали ветеранскую региональную организацию — ассоциацию ветеранов СВО. <...> Помимо помощи в трудных жизненных ситуациях, патриотического воспитания молодежи, мы также занимаемся проблемами ветеранов, обсуждаем их с правительством города. Некоторые вопросы требуют изменения в законодательстве", — поделился мнением Журавлев.

Общественник родился в Петербурге в 1996 году. Он участвовал в СВО, был тяжело ранен и награжден орденом Мужества. В 2024 году был избран от "Единой России" в совет МО "Морские ворота". В начале марта он вошел в состав оргкомитета партии по подготовке праймериз.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 30 апреля, сами праймериз продлятся с 25 по 31 мая.

Сейчас 16-й округ в ЗакСе представляет член фракции "Справедливая Россия — За правду" Андрей Алескеров. Ранее он заявил о желании вновь баллотироваться здесь. Конкуренцию ему планирует составить депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин, который в конце 2025 года вступил в ЛДПР.

