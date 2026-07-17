Петербургская "Родина" решила сконцентрироваться на выборах в Госдуму

Региональное отделение "Родины" сконцентрируется на избирательной кампании в Государственную думу после отказа Горизбиркома заверить список кандидатов партии на выборах в Законодательное собрание Петербурга, сообщил 17 июля "Коммерсант Северо-Запад". Решение приняли 16 июля на заседании политсовета "Родины".

Глава регионального отделения партии Андрей Анохин анонсировал экстренное заседание политсовета накануне. По его словам, партия намерена проанализировать списки кандидатов других политических объединений и оценить их работу в ходе избирательной кампании. Он также заявил, что "Родина" является единственной политической силой в Петербурге, которая, по его мнению, находится вне межпартийных региональных договоренностей на выборах в Заксобрание.

"Партия "Родина" — единственная на сегодняшний день в Санкт-Петербурге политическая партия, которая находится вне межпартийных региональных договоренностей по выборам в Заксобрание. Для нас самое главное — реализация тезиса президента об обновлении элит", — приводит издание слова Анохина.

Накануне Горизбирком отказал "Родине" в заверении списка кандидатов на выборы в петербургский парламент. Члены ГИК объяснили свое решение отсутствием в представленной партией документации ряда бумаг. В частности, сотрудники комиссии не нашли сам избирательный список, заявления кандидатов о согласии баллотироваться и копию регистрации объединения.

За день до этого Анохин объявил сбор подписей для выдвижения в ЗакС. Он рассчитывал получить 20 600 автографов избирателей за три дня, повторив результат партии "Зеленые". Решение провести подписную кампанию до заверения списка он объяснил нехваткой времени: срок представления подписных листов в ГИК истекает 18 июля. В итоге волонтерам "Родины" удалось собрать только 125 подписей за сутки, сообщил политик.

В тот же день Центральная избирательная комиссия заверила список "Родины" на выборы в Госдуму. До этого ЦИК также находила в документах партии ошибки и недочеты, однако представители "Родины" принесли исправленные бумаги в установленные сроки. Среди претендентов на выдвижение в нижнюю палату парламента значится Анохин. Он планирует возглавить региональную группу от Петербурга. Для участия в выборах партии необходимо пройти этап регистрации списка.

Центризбирком уже заверил списки кандидатов "Единой России", ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", "Яблока", Партии пенсионеров, Партии прямой демократии и "Коммунистов России". Первыми этап регистрации успели пройти КПРФ. Партия "Зеленые" также подала документы, однако члены ЦИК обнаружили в представленных бумагах ошибки и недочеты.

Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября 2026 года. С 18 по 20 сентября петербуржцы также смогут проголосовать за депутатов Заксобрания и МО "Автово". В эти дни в трех муниципалитетах города пройдут дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру