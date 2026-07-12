ЦИК нашла ошибки в документах "Родины" на выборы в Госдуму

Сотрудники Центральной избирательной комиссии 12 июля сообщили об ошибках и недочетах в документах 12 кандидатов "Родины", выдвинутых на выборы в Государственную думу. "Родина" подала документы 10 июля.

По словам члена Центризбиркома Евгения Колюшина, недочеты выявили в документах девяти кандидатов из федерального списка и трех одномандатников. В частности, у трех кандидатов в паспортах были проставлены штампы о регистрации брака, однако партия не представила в ЦИК подтверждающие материалы. В документах кандидата по одномандатному округу № 40 также отсутствовало заявление о согласии баллотироваться.

В остальном несоответствия носят технический характер и связаны с расхождениями в сведениях, содержащихся в различных документах, уточнил Колюшин. После устранения замечаний ЦИК примет решение о заверении либо отказе в заверении списков кандидатов партии.

"Родина" провела съезд по выдвижению кандидатов 28 июня. Всего партия представила 298 кандидатов по федеральному списку и 66 по одномандатным округам. В частности, региональную группу "Родины" на выборы в Госдуму от Петербурга возглавил глава городского отделения партии Андрей Анохин.

Ранее Центризбирком нашел недочеты в документах кандидатов "Яблока" и "Коммунистов России". В первом случае сотрудники ЦИК указали на отсутствие сведений о смене фамилии, справок о недвижимости и наличие незаверенных копий дипломов о высшем образовании. "Яблочники" уже устранили ошибки, ЦИК заверила списки кандитатов партии. "Коммунистам России" необходимо принести в Центризбирком исправленные бумаги до 13 июля.

Документы для участия в думской кампании подали парламентские партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ, а также Партия пенсионеров и Партия прямой демократии. "Зеленые" отнесли необходимые бумаги в Центризбирком сегодня, 12 июля. Этап заверения списков прошли "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Новые люди".

Прием документов от кандидатов завершается сегодня. Заявления успели подать 11 партий. Также вчера закончился этап самовыдвижения на выборы в Госдуму. От Петербурга баллотироваться решили три самовыдвиженца, в том числе депутат федерального парламента Евгений Марченко.

Выборы состоятся 20 сентября 2026 года. Петербуржцы проголосуют за депутатов Госдумы, Законодательного собрания и МО "Автово". В трех городских муниципалитетах назначены довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру