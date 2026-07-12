"Зеленые" подали в ЦИК документы на выборы в Госдуму

Представители "Зеленых" 12 июля принесли в Центральную избирательную комиссию документы для участия в выборах в Государственную думу, сообщил сопредседатель партии Сергей Шахматов. В передаче бумаг участвовали сопредседатели "Зеленых" Александра Кудзагова и Андрей Нагибин, а также глава Ненецкого отделения партии Константин Атаян.

Съезд "Зеленых" по выдвижению кандидатов на выборы в Госдуму прошел 5 июля. Всего партией включены в федеральный список 263 кандидата и определены еще 135 кандидатов по одномандатным округам. Ранее ЗАКС.Ру писал, что лидером списка "Зеленых" на выборы в Госдуму стала депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. В первую пятерку также вошли Кудзагова, Нагибин, Шахматов и сопредседатель партии Руслан Хвостов.

Ранее документы для участия в думской кампании подали пять парламентских партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Родина". Накануне бумаги в Центризбирком принесли представители Партии прямой демократии. Списки успели заверить "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Яблоко".

Прием документов для заверения списков в ЦИК завершается сегодня, 12 июля. Согласно календарному плану выборов, в бюллетень смогут попасть не более 11 партий, успевших в положенные сроки подать документы в ЦИК и провести предвыборные съезды.

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В эти дни петербуржцы выберут депутатов Госдумы и Заксобрания. На местном уровне голосование пройдет в МО "Автово". Довыборы также назначены в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: Сергей Шахматов