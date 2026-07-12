На выборы в Госдуму заявились 80 самовыдвиженцев

Документы о выдвижении по одномандатным округам на выборах депутатов Государственной думы успели подать 80 самовыдвиженцев, сообщил 12 июля заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на заседании комиссии. Этап самовыдвижения завершился 11 июля.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Петербурге успели заявиться три самовыдвиженца. По округу № 213 намерен баллотироваться действующий депутат Госдумы Евгений Марченко, а по одномандатному округу № 216 - ректор московского образовательного учреждения Петр Емельянов. Данные о третьем самовыдвиженце, баллотирующемся по округу № 217, пока не опубликованы в ГАС "Выборы". Для регистрации самовыдвиженцам предстоит собрать подписи избирателей.

Также сегодня завершился этап приема документов от партий. В выборах депутатов Госдумы смогут принять участие не более 11 партий. В их числе "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также шесть не представленных в федеральном парламенте партий: "Зеленых", "Яблока", "Родины", "Коммунистов России", Партии прямой демократии и Партии пенсионеров.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Одновременно в Петербурге состоятся выборы депутатов Законодательного собрание и МО "Автово". В трех муниципалитетах города теризбиркомы назначили дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру