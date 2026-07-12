На выборы в Госдуму от Петербурга успели заявиться три самовыдвиженца

В Петербурге документы о выдвижении по одномандатным округам на выборах депутатов Государственной думы подали три самовыдвиженца и один кандидат от партии, рассказал 12 июля глава Горизбиркома Максим Мейксин в соцсетях. Этап самовыдвижения завершился в 18:00 11 июля.

Самовыдвиженцы заявились по одномандатным округам №№ 213, 216 и 217. Судя по данным ГАС "Выборы", по округу № 213 в Выборгском районе города намерен баллотироваться действующий депутат Госдумы Евгений Марченко. Он представляет 213-й одномандатный округ в нижней палате парламента с 2016 года. До избрания в Госдуму Марченко был депутатом Законодательного собрания Петербурга пятого созыва. О намерении выдвигаться по округу № 213 также заявили Всеволод Беликов ("Единая Россия"), Ирина Иванова (КПРФ), Артем Зверев (ЛДПР) и Дмитрий Гинтовт ("Новые люди").

По одномандатному округу № 216, частично расположенному в Василеостровском и Адмиралтейском районах, документы подал Петр Емельянов. Согласно опубликованной информации, ему 45 лет, он возглавляет организацию "Институт правового проектирования", зарегистрированную в Москве осенью 2025 года. В начале июля он стал экспертом петербургского реготделения "Деловой России". Конкуренцию Емельянову могут составить Александр Амелин ("Единая Россия"), Сергей Ловенецкий (КПРФ), Александр Устименко (ЛДПР) и Юрий Куликов ("Новые люди").

На момент публикации заметки информация о кандидате по одномандатному округу № 217 на ГАС "Выборы" не опубликована. Для регистрации самовыдвиженцам предстоит собрать подписи избирателей.

Также пока неизвестны имя и партийная принадлежность кандидата, который выдвинулся по округу № 211. Прием документов кандидатов от партий по одномандатным округам продлится до 22 июля.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Одновременно в Петербурге состоятся выборы депутатов Заксобрания, в муниципальный совет МО "Автово", а также довыборы в советы МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру