Анохин возглавит региональную группу "Родины" на выборах в Госдуму от Петербурга

"Родина" не стала выдвигать кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу от Петербурга, сообщил 28 июня глава реготделения партии Андрей Анохин в соцсетях. Изначально объединение намеревалось представить претендентов по всем округам города. Теперь всех ранее заявленных кандидатов включат в региональную группу от Петербурга. Лидером списка станет Анохин. Окончательный перечень утвердят 28 июня на XII съезде партии.

Список региональной группы "Родины" от Петербурга на выборах в Госдуму:

Глава петербургского отделения "Родины" Андрей Анохин Проректор БГТУ Военмех имени Устинова Владимир Воронов Участник СВО Евгений Крупенич Участник СВО Александр Голдман Проректор ЧОУ ДПО РВШОМ Александр Кравченко Домохозяйка Юлия Ковальчук Педагог дополнительного образования Александр Баженов Завкафедрой СПбГУТ Антон Гехт Участник СВО Дмитрий Заколюдкин

Для участия в выборах в Госдуму партии не нужно собирать подписи. При этом для прохождения в Заксобрание Петербурга "Родине" необходимо собрать 20 190 автографов и подать их в Горизбирком. Кандидатов в городской парламент объединение еще не называло. Анохин заявлял, что сам баллотироваться в ЗакС не планирует.

Анохин стал главой петербургского отделения "Родины" в конце мая 2025 года. До этого он был депутатом Заксобрания пятого и шестого созывов, поочередно представляя в парламенте фракции "Справедливая Россия" и "Единая Россия". Политик также работал в комитете Петербурга по делам Арктики с 2021 по 2025 год, однако покинул городскую администрацию после реорганизации ведомства.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру