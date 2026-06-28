Анохин возглавит региональную группу "Родины" на выборах в Госдуму от Петербурга

"Родина" не стала выдвигать кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу от Петербурга, сообщил 28 июня глава реготделения партии Андрей Анохин в соцсетях. Изначально объединение намеревалось представить претендентов по всем округам города. Теперь всех ранее заявленных кандидатов включат в региональную группу от Петербурга. Лидером списка станет Анохин. Окончательный перечень утвердят 28 июня на XII съезде партии.
Список региональной группы "Родины" от Петербурга на выборах в Госдуму:
- Глава петербургского отделения "Родины" Андрей Анохин
- Проректор БГТУ Военмех имени Устинова Владимир Воронов
- Участник СВО Евгений Крупенич
- Участник СВО Александр Голдман
- Проректор ЧОУ ДПО РВШОМ Александр Кравченко
- Домохозяйка Юлия Ковальчук
- Педагог дополнительного образования Александр Баженов
- Завкафедрой СПбГУТ Антон Гехт
- Участник СВО Дмитрий Заколюдкин
Для участия в выборах в Госдуму партии не нужно собирать подписи. При этом для прохождения в Заксобрание Петербурга "Родине" необходимо собрать 20 190 автографов и подать их в Горизбирком. Кандидатов в городской парламент объединение еще не называло. Анохин заявлял, что сам баллотироваться в ЗакС не планирует.
Анохин стал главой петербургского отделения "Родины" в конце мая 2025 года. До этого он был депутатом Заксобрания пятого и шестого созывов, поочередно представляя в парламенте фракции "Справедливая Россия" и "Единая Россия". Политик также работал в комитете Петербурга по делам Арктики с 2021 по 2025 год, однако покинул городскую администрацию после реорганизации ведомства.
Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру