Анохин назвал кандидатов "Родины" в Госдуму от Петербурга

Петербургское отделение партии "Родина" выдвинет кандидатов на выборах в Государственную думу по всем одномандатным округам Петербурга. Имена претендентов в нижнюю палату парламента назвал 19 июня глава реготделения партии Андрей Анохин в соцсетях. Среди них сотрудники петербургских вузов и участники специальной военной операции.

Округ №211: домохозяйка Юлия Ковальчук;

Округ №212: педагог дополнительного образования Александр Баженов;

Округ №213: участник СВО Александр Годман;

Округ №214: завкафедрой СПбГУТ Антон Гехт;

Округ №215: проректор ЧОУ ДПО РВШОМ Александр Кравченко;

Округ №216: проректор БГТУ "ВОЕНМЕХ" Владимир Воронов;

Округ №217: участник СВО Дмитрий Заколодкин;

Округ №218: участник СВО Евгений Крупенич.

Кандидатов предстоит утвердить на съезде партии, который состоится в Москве 28 июня. Для регистрации на выборах в Государственную думу партии не нужно собирать подписи в поддержку выдвижения, в отличие от избирательной кампании в петербургский парламент.

"Родина" пока не раскрывала своих кандидатов в Заксобрание Петербурга. Ранее Анохин заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру