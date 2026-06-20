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Новости 20 июня 2026, 0:13

Анохин назвал кандидатов "Родины" в Госдуму от Петербурга

фото ЗакС политика Анохин назвал кандидатов "Родины" в Госдуму от Петербурга

Петербургское отделение партии "Родина" выдвинет кандидатов на выборах в Государственную думу по всем одномандатным округам Петербурга. Имена претендентов в нижнюю палату парламента назвал 19 июня глава реготделения партии Андрей Анохин в соцсетях. Среди них сотрудники петербургских вузов и участники специальной военной операции. 

  • Округ №211: домохозяйка Юлия Ковальчук;
  • Округ №212: педагог дополнительного образования Александр Баженов;
  • Округ №213: участник СВО Александр Годман;
  • Округ №214: завкафедрой СПбГУТ Антон Гехт;
  • Округ №215: проректор ЧОУ ДПО РВШОМ Александр Кравченко;
  • Округ №216: проректор БГТУ "ВОЕНМЕХ" Владимир Воронов;
  • Округ №217: участник СВО Дмитрий Заколодкин;
  • Округ №218: участник СВО Евгений Крупенич.

Кандидатов предстоит утвердить на съезде партии, который состоится в Москве 28 июня. Для регистрации на выборах в Государственную думу партии не нужно собирать подписи в поддержку выдвижения, в отличие от избирательной кампании в петербургский парламент. 

"Родина" пока не раскрывала своих кандидатов в Заксобрание Петербурга. Ранее Анохин заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Анохин Андрей Юрьевич 






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