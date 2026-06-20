Анохин назвал кандидатов "Родины" в Госдуму от Петербурга

Петербургское отделение партии "Родина" выдвинет кандидатов на выборах в Государственную думу по всем одномандатным округам Петербурга. Имена претендентов в нижнюю палату парламента назвал 19 июня глава реготделения партии Андрей Анохин в соцсетях. Среди них сотрудники петербургских вузов и участники специальной военной операции.
- Округ №211: домохозяйка Юлия Ковальчук;
- Округ №212: педагог дополнительного образования Александр Баженов;
- Округ №213: участник СВО Александр Годман;
- Округ №214: завкафедрой СПбГУТ Антон Гехт;
- Округ №215: проректор ЧОУ ДПО РВШОМ Александр Кравченко;
- Округ №216: проректор БГТУ "ВОЕНМЕХ" Владимир Воронов;
- Округ №217: участник СВО Дмитрий Заколодкин;
- Округ №218: участник СВО Евгений Крупенич.
Кандидатов предстоит утвердить на съезде партии, который состоится в Москве 28 июня. Для регистрации на выборах в Государственную думу партии не нужно собирать подписи в поддержку выдвижения, в отличие от избирательной кампании в петербургский парламент.
"Родина" пока не раскрывала своих кандидатов в Заксобрание Петербурга. Ранее Анохин заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру