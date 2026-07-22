Володин предложил устроить военные сборы для депутатов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании 22 июля предложил организовать военные сборы для парламентариев, передает ТАСС. Свою идею он адресовал Министерству обороны.

"Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил", — озвучил идею парламентарий.

Парламентарий предложил министерству проработать вопрос в этом направлении. Со своей стороны он пообещал подготовить списки депутатов для участия в военных сборах.

К сказанному Володин прибавил, что не все парламентарии служили в армии и имеют военно-учетную специальность. Сам он считает, что депутат, как представитель народа, должен быть "всесторонне подготовлен".

Как уточняет РИА "Новости", провести военные сборы, по мнению Володина, было бы можно во время отпусков у депутатов. При этом, по мнению председателя Госдумы, у политиков отпусков не бывает.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума