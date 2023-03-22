Депутаты ЗакСа разрешили себе публиковать декларации в обобщенном виде

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 марта приняло в третьем чтении закон, согласно которому сведения о доходах и имуществе народных избранников будут публиковать на сайте парламента в обобщенном виде, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь из опубликованных отчетов будет нельзя установить, сколько заработал конкретный депутат.

Ранее представители нескольких фракций заявили, что готовы отчитываться перед своими избирателями в привычном формате, но уже в своих социальных сетях. Среди них депутаты "Справедливой России - За правду" и "Яблока".

Напомним, в конце января депутаты Государственной думы разрешили депутатам всех уровней не публиковать подробные декларации.

Константин Леньков