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Новости 10:58

Депутаты ЗакСа разрешили себе публиковать декларации в обобщенном виде

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа разрешили себе публиковать декларации в обобщенном виде

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 марта приняло в третьем чтении закон, согласно которому сведения о доходах и имуществе народных избранников будут публиковать на сайте парламента в обобщенном виде, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь из опубликованных отчетов будет нельзя установить, сколько заработал конкретный депутат. 

Ранее представители нескольких фракций заявили, что готовы отчитываться перед своими избирателями в привычном формате, но уже в своих социальных сетях. Среди них депутаты "Справедливой России - За правду" и "Яблока". 

Напомним, в конце января депутаты Государственной думы разрешили депутатам всех уровней не публиковать подробные декларации. 

Константин Леньков


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