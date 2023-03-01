ЗакС поспорил о декларациях и курении в коммуналках

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания Петербурга на первом весеннем заседании рассмотрели ряд законопроектов, касающихся изменений в публикации деклараций о доходах и имуществе парламентариев. Также народные избранники обсудили запрет на курение в общих помещениях коммуналок и общежитий. Подробнее о заседании — в материале ЗАКС.Ру.

Шаги к закрытости

Больше всего разногласий на заседании Заксобрания 1 марта вызвал законопроект, позволяющий публиковать ежегодные декларации о доходах и имуществе членов парламента в обобщенном виде. По новому Федеральному закону, отчеты депутатов должны быть обезличенными, и с их помощью нельзя будет идентифицировать владельца той или иной недвижимости.

Единоросс Денис Четырбок с трибуны рассказал, что законопроект не меняет объем информации, который предоставляют депутаты, поэтому на борьбу с коррупцией нововведения никак не повлияют.

Большинство фракций, кроме "Единой России", выступили против законопроекта. Не стали поддерживать инициативу 14 депутатов. Документ приняли в первом чтении.

Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина полагает, что отказ от публикации деклараций нанесет репутационный ущерб всему парламентаризму. Она также отметила, что считает в некотором смысле обязанностью отчитываться о своих доходах, получая зарплату из бюджета. Сейчас в России всего два региональных парламента, где депутаты работают на постоянной основе: в Санкт-Петербурге и Чеченской республике.

- Наш ЗакС с самого начала этого созыва делал шаги к открытости. У нас теперь есть стенограмма, журналистов пустили в Большой зал. Потом пустили сюда жителей — вот они наверху смотрят на нас. Мы ввели поименное голосование. Вот эта мера [публикация обобщенных деклараций] — она не украсит нас никак, - сказала Шишкина.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов назвал отказ от привычного формата отчета перед избирателями "очередным шагом" на пути ограничения доступа к информации.

"Яблоко" и "Справедливая Россия – За правду" намерены продолжить публиковать декларации в свободном доступе на других ресурсах, если законопроект будет принят в третьем чтении.

Также за открытость выступил глава фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, который голосовал "против" законопроекта.

"Чем больше открытости — тем больше доверия. А нам предлагают отчитываться о доходах без подробностей. Тем самым мы только даём повод для домыслов. В качестве главного аргумента коллеги из "Единой России" говорят о необходимости привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Однако, если наш парламент будет по-прежнему публиковать полную информацию, то это никак не нарушит федеральный закон", - написал Павлов в своем Telegram-канале.

В КПРФ тоже выступили за публикацию подробных отчетов об имуществе парламентариев.

- Это не советское время, когда в депутаты шли люди, известные на своем предприятии, институте. Люди имели авторитет и доверие. Сейчас люди идут с популистскими заявлениями и проходят в органы власти. Максимальная открытость и доступность для жителей нашего города об источниках доходов, об их расходовании со стороны депутатов — это позиция нашей фракции, - добавил депутат Вячеслав Бороденчик.

Идея обезличить декларации депутатов была одобрена Государственной думой в конце января.









Коммуналки без кальянов

Другой обсуждаемой, но не новой, стала тема запрета курения в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий, к которым относятся кухни, бытовки, кладовые и другие места. Законопроект предусматривает штрафы для нарушителей в размере от 500 до 1500 рублей.

Штраф от 500 до 1500 рублей за курение табака в коммуналках и общежитиях был введен депутатами ЗакСа еще летом 2018 года. Новая инициатива расширяет перечень запрещенных действий на кухнях. К курению табака прибавили употребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов.

В пресс-службе Законодательного собрания заявили, что новый законопроект коснется "всех видов" курения. Однако, возможно, это не совсем так. Депутат ЗакСа Денис Четырбок считает, что в законе не упоминаются всевозможные вейпы и другие устройства, в основе которых лежит принцип испарения, а не горения.

Большинство депутатов спрашивали у докладчика, кто и как будет будет выписывать протоколы. Как и прежде, работа по статье 8_7 городского закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" возлагается на администрации районов Петербурга. Депутат Беликов отметил, что для составления протокола подойдет практически любой сотрудник районной администрации.

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова вовсе выступила за то, чтобы сконцентрировать внимание депутатов на расселении коммунальных квартир, а не на усложнении жизни их обитателей. Кроме того, Астахова предположила, что введение запрета (который существует не первый год) нарушит право петербуржцев на частную жизнь.

- Сейчас мы практически влезаем в частную жизнь граждан, которые живут в коммунальных квартирах. Наверное, взрослые люди могут договариваться и самостоятельно решать, где, что, как, чтобы не мешать друг другу. <...> Когда мы принимаем такую норму, не создаем ли мы опасный прецедент, и для наших полицейских в том числе, потому что выезды на такие никчемные ссоры, споры будут отвлекать правоохранителей от того, чтобы предупреждать более серьезные правонарушения? - спросила Астахова.

Ее поддержал член фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Он уверен, что запрет не будет работать, а авторы документа лишь хотят улучшить статистику по принятым законам.

- У нас есть законы, которые наказывают за шум. Попробуйте позвать полицию или других уполномоченных лиц. Получите массу интересных впечатлений. У нас есть законы, которые запрещают выгул собак без поводков и намордников. Сколько людей было оштрафовано за эти нарушения? <...> Конечно же никто никуда не поедет. Зачем плодить законы такого рода, которые точно не будут работать? - сказал Вишневский.

Вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина призвала коллег не только предлагать юридически несовершенные запреты, но и подумать, что можно предложить курильщикам взамен сигарет.

Перед голосованием Беликов уточнил, что рассматривается вопрос лишь о введении "санкции" по существующему закону, а не суть запрета. "За" проголосовали 38 депутатов. Еще трое проголосовали "против".

Уже после заседания Денис Четырбок рассказал, что для привлечения к ответственности могут использовать средства видеофиксации, а также показания свидетелей, но больший упор единоросс сделал на запах табачного дыма. Он также отметил, что обитатели коммуналок смогут беспрепятственно курить в своих комнатах, которые находятся в их собственности. Главное, чтобы курильщики соблюдали меры пожарной безопасности.

- Если вы курите, то запах остается на какое-то время. Возможно, сотрудники контролирующих органов могут зафиксировать и этот факт. Закон не вторгается, повторюсь, в вашу частную жизнь, поэтому ваша отдельная комната в частной собственности — это ваша зона ответственности, - рассказал Четырбок.

Каким образом районные чиновники будут обнаруживать нарушителей и попадать внутрь квартир, Четырбок не уточнил.











Константин Леньков, фото Михаил Масленников