Рассудов оказался самым состоятельным депутатом ЗакСа

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Александр Рассудов оказался самым богатым депутатом парламента. За 2022 год он заработал 106 млн рублей, следует из декларации, опубликованной партией КПРФ. В "обобщенном" списке сведений о доходах депутатов ЗакСа он шел под номером 27.

Помимо многомиллионного заработка, в своем отчёте о доходах и имуществе Рассудов указал 14 объектов недвижимости: шесть квартир, пять земельных участков, жилой дом, а также два нежилых помещения и машино-место.

На его супругу записано три квартиры, нежилое помещение, а также апартаменты в Испании. Из транспорта — внедорожник Range Rover 2018 года выпуска. Ее годовой доход составил 41 млн рублей.

Годом ранее Рассудов задекларировал земельный участок площадью 13 тысяч кв. м, которого теперь в отчете нет. Также сократилось количество нежилых помещений — раньше их было девять. В 2021 году он заработал 8,1 млн рублей. Заработок жены депутата тоже был меньше — 18,6 млн рублей.

Доход главы фракции КПРФ Романа Кононенко составил 3,1 млн рублей. Меньше всех из компартии в 2022 году получил Алексей Зинчук — 2,7 млн рублей. У Вячеслава Бороденчика заработок тоже не превысил 3 млн — он отчитался о 2,8 млн рублей. Доходы Ирины Ивановой составили 3,3 млн рублей, а Дмитрия Дмитриева — 3,7 млн рублей.

Напомним, весной Государственная дума приняла закон, освобождающий депутатов всех уровней от публикации своих деклараций в открытом доступе. В петербургском парламенте в ежегодном отчёте о доходах депутатам решили присвоить номера без указания фамилий.

Константин Леньков