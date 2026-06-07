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Новости 7 июня 2026, 13:33

Бельский назвал Камчатский край "настоящей жемчужиной России"

фото ЗакС политика Бельский назвал Камчатский край "настоящей жемчужиной России"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский по просьбе главы Липецкого областного совета депутатов Владимира Серикова рассказал, какое место на карте России его впечатлило больше всего. Петербургский депутат вспомнил о своей поездке в Камчатский край с коллегами осенью 2024 года. 

– Это удивительная земля, которая восхищает с первых минут: величественные вулканы, горные хребты, бескрайние леса, живописные долины и минеральные источники. Настоящая жемчужина России, где по-настоящему ощущаешь масштаб и красоты нашей страны, – написал Бельский 7 июня. 

Делегация Законодательного собрания Петербурга посещала Камчатку в сентябре 2024 года. Тогда парламентарии встречались с коллегами из Заксобрания Камчатского края. Северную столицу на мероприятии представляли Александр Бельский, Валерий Гарнец, Юрий Гладунов, Константин Чебыкин и руководитель протокола председателя ЗакСа Виктория Снигирева. Еще с депутатами в дальние края отправилась супруга спикера Виктория Бельская.

Российские чиновники и депутаты вспоминают географию в рамках "флешмоба" Росмолодежи "Знать. Любить. Гордиться!". Бельский, в свою очередь, предложил рассказать о своих любимых местах председателю Московской городской думы Алексею Шапошникову и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 






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