Новости 3 февраля 2026, 11:12

Составление поименных списков жертв геноцида могут возложить на Смольный

Составление поименных списков жертв геноцида могут возложить на Смольный

Депутаты Законодательного собрания предложили дать правительству Петербурга полномочия по составлению поименных списков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект появился 3 февраля на сайте парламента города. Еще одна инициатива касается предоставления Смольному полномочий по переносу воинских погребений.

Оба законопроекта предусматривают внесение поправок в статью 3 закона "О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге", описывающую полномочия Смольного в этом вопросе. В случае с составлением поименного перечня авторы инициативы ссылаются на вступивший в 2026 году в силу федеральный закон, который отнес к сфере полномочий региональных властей увековечение памяти жертв геноцида.

Во втором случае авторы ссылаются на положение федерального закона "О погребении и похоронном деле", согласно которому перенос мест погребения погибших при защите Отечества, являющихся воинскими погребениями, может происходить только в соответствии с решением региональных властей. Сейчас подобное полномочие Смольного не прописано в региональном законе, исправить подобную ситуацию и предлагают депутаты.

Подписи под обоими законопроектами поставили депутаты Всеволод Беликов, Борис Зверев, Ирина Иванова, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. В случае с проектом о составлении списка жертв геноцида к ним присоединились Александр Малькевич и Александр Ржаненков.

Накануне в электронной базе Госдумы появился законопроект о введении уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида советского народа. Также авторы хотят прописать в Уголовном кодексе ответственность за осквернение захоронений жертв геноцида.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


