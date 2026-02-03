Составление поименных списков жертв геноцида могут возложить на Смольный

Депутаты Законодательного собрания предложили дать правительству Петербурга полномочия по составлению поименных списков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект появился 3 февраля на сайте парламента города. Еще одна инициатива касается предоставления Смольному полномочий по переносу воинских погребений.

Оба законопроекта предусматривают внесение поправок в статью 3 закона "О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге", описывающую полномочия Смольного в этом вопросе. В случае с составлением поименного перечня авторы инициативы ссылаются на вступивший в 2026 году в силу федеральный закон, который отнес к сфере полномочий региональных властей увековечение памяти жертв геноцида.

Во втором случае авторы ссылаются на положение федерального закона "О погребении и похоронном деле", согласно которому перенос мест погребения погибших при защите Отечества, являющихся воинскими погребениями, может происходить только в соответствии с решением региональных властей. Сейчас подобное полномочие Смольного не прописано в региональном законе, исправить подобную ситуацию и предлагают депутаты.

Подписи под обоими законопроектами поставили депутаты Всеволод Беликов, Борис Зверев, Ирина Иванова, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. В случае с проектом о составлении списка жертв геноцида к ним присоединились Александр Малькевич и Александр Ржаненков.

Накануне в электронной базе Госдумы появился законопроект о введении уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида советского народа. Также авторы хотят прописать в Уголовном кодексе ответственность за осквернение захоронений жертв геноцида.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного