Макаров обратился в МВД и прокуратуру из-за содержания пони в контейнерах

Глава комиссии Законодательного собрания по экологии и природопользованию Алексей Макаров обратился в МВД и прокуратуру в связи с сообщениями о жестоком обращении с животными. Причиной послужили сообщения в СМИ об условиях содержания шетлендских пони на лошадиной ферме в Московском районе Петербурга.

Как отметил в своем telegram-канале Макаров, животных держат в металлическом контейнере без света, воды и тепла. Внутри сыро, а кормят лошадей комбикормом, разбросанным по поляне.

Депутат предположил, что происходящее можно квалифицировать по статьям о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) и о несоблюдении требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ). В связи с этим он послал обращения на имя прокурора Петербурга Виктора Мельника и начальника ГУ МВД Романа Плугина, попросив их организовать проверки указанных фактов. В случае подтверждения информации он попросил Мельника принять меры прокурорского реагирования, а Плугина — пресечь возможные нарушения и привлечь виновных к ответственности.

В январе в Псковской области разразился скандал из-за сообщений о собаках, выброшенных в мороз на трассу между Псковом и Гдовом. Владелицей животных называли сотрудницу регионального правительства Светлану Удовенко. Губернатор Михаил Ведерников уволил ее с занимаемого поста. Позже прокуратура региона пообещала рассмотреть материалы проверки на предмет возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшей чиновницы.

Андрей Казарлыга / Фото: Алексей Макаров