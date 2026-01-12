Псковскую чиновницу уволили после скандала с выброшенными на трассу собаками

Заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко лишилась работы после скандальной истории с жестоким обращением с животными, сообщил 12 января в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников. Ранее зоозащитники сообщили об обнаружении брошенных собак на трассе.

"Светлана Удовенко в правительстве больше не работает. Правовая оценка её действиям обязательно будет дана — над выяснением всех обстоятельств работают правоохранительные органы", — написал Ведерников.

Губернатор уточнил, что служебная проверка в отношении чиновницы началась сразу после поступления информации об инциденте.

Внимание к ситуации привлекли волонтеры организации "Зоозащита". По их мнению, Удовенко могла содержать в неподходящих условиях несколько десятков собак, в том числе кроличьих такс и спаниелей. Активисты утверждали, что животные истощены. После публикации данных об этом собак выбросили на мороз на трассе между Псковом и Гдовом, говорили они.

По сообщению ТАСС, полиция организовала проверку по факту произошедшего. Собранные материалы могут передать в региональный комитет по ветеринарии. Решение по итогам будет принято в порядке, предусмотренном законодательством, уточнило информагентство со ссылкой на региональное УМВД.

Андрей Казарлыга / Паблик во "ВКонтакте" "Зоозащита. Приют "Лесопилка".Псков"