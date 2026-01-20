Псковской экс-чиновнице грозит уголовное дело из-за брошенных на морозе собак

Прокуратура Псковской области сообщила 19 января, что рассмотрит материалы проверки в отношении бывшей замглавы правового управления правительства региона Светланы Удовенко на предмет наличия признаков жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ). На прошлой неделе стало известно об увольнении чиновницы в связи со скандалом из-за 25 собак, выброшенных на мороз.

В прокуратуре сообщили, что полиция не обнаружила в действиях Удовенко признаков уголовно наказуемого деяния. Материалы проверки были направлены в областной комитет по ветеринарии для рассмотрения вопроса о привлечении Удовенко к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

"Вместе с тем, по предварительным данным, в результате незаконных действий женщины истощенные собаки, которых удалось найти, получили обморожение, а те собаки, которых не удалось найти — погибли", — отметили в прокуратуре и пообещали "всесторонне и объективно" изучить материалы проведенной проверки.

Также надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые занимались рассмотрением обстоятельств произошедшего. Виновных пообещали привлечь к ответственности по закону.

Ранее зоозащитники обвинили Удовенко в том, что она якобы выбросила на трассу между Псковом и Гдовом принадлежавших ей собак, в том числе кроличьих такс и спаниелей. После поднявшегося скандала губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об увольнении чиновницы. В свою очередь, полиция организовала проверку в связи с сообщениями о происшествии.

Андрей Казарлыга / Фото: Паблик во "ВКонтакте" "Зоозащита. Приют "Лесопилка".Псков"