Мемориал в годовщину убийства Маркелова и Бабуровой появился на Марсовом поле

У Вечного огня на Марсовом поле в центре Петербурга появился стихийный мемориал в память о правозащитнике Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых 17 лет назад в центре Москвы. Петербуржцы принесли цветы и фотографии, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ранее похожие мемориалы появились и в других районах Петербурга. В частности, один такой устроили в сквере Тараса Шевченко в Петроградском районе, писал "Лениздат".

Маркелов и Бабурова подверглись нападению 19 января 2009 года. В них стрелял основатель группировки националистов Никита Тихонов*. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась на следующий день в больнице. Убийство было связано с правозащитной деятельностью Маркелова, который в качестве адвоката представлял в судах интересы журналистов, в частности, Анны Политковской, а также родственников убитых антифашистов.

Напомним, в конце ноября 2025 года соучастница убийства Евгения Хасис вышла на свободу после отбытия назначенного судом срока. Тихонов* был приговорен у пожизненному лишению свободы.

*Росфинмониторинг внес Никиту Тихонова в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру