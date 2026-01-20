"Яблоко" спросило Полякова о планах по строительству перехватывающих парковок

Депутат Законодательного собрания Ольга Штанникова ("Яблоко") обратилась к вице-губернатору Кириллу Полякову с вопросами о планах по строительству перехватывающих парковок, сообщили в региональном отделении партии 20 января. Политика интересует, сколько таких стоянок появится в Петербурге в 2026 году и каковы реальные планы по развитию программы в ближайшие годы, а также причины сокращения трат на создание и содержание парковок.

Накануне Поляков назвал развитие городских и перехватывающих автостоянок в числе приоритетов в формировании единого городского парковочного пространства. Штанникова приветствовала подобные заявления, но выразила надежду на то, что "за словами последуют конкретные бюджетные решения".

"Мы продолжим добиваться восстановления полноценного финансирования программы перехватывающих парковок", — передают слова депутата в "Яблоке".

В сообщении партии отмечается, что сейчас в городском бюджете на 2026 год на создание и содержание городских стоянок, в том числе перехватывающих, заложено 126 млн рублей. Это меньше показателей 2025 года. Также в партии напомнили о том, что при рассмотрении проекта бюджета предлагали добавить 931 млн рублей на эти цели, однако им отказали.

Неделей ранее стало известно о еще одном обращении "Яблока" к Полякову насчет парковок. Как сообщалось, еще в конце декабря члены фракции предложили сделать бесплатной парковку возле социальных учреждений в центральных районах Петербурга.

