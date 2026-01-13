"Яблоко" предложило сделать бесплатной парковку у социальных объектов

Фракция "Яблоко" в петербургском Законодательном собрании предложила сделать бесплатной парковку у социальных объектов или же предоставить автомобилистам право на определенное количество бесплатных часов стоянки в месяц, сообщил 13 января Telegram-канал регионального отделения партии. Свое обращение депутаты направили в конце 2025 года в адрес вице-губернатора Кирилла Полякова, курирующего в городском правительстве транспортный блок.

Как отмечают "яблочники", сейчас в центральных районах Петербурга отсутствуют бесплатные парковочные места рядом со школами, больницами и иными социальными учреждениями. Из-за этого жители других районов вынуждены платить за стоянку машин, когда приезжают на прием к врачу или забирают детей из образовательных учреждений. Свое предложение партийцы подкрепили примером Москвы, где парковка у соцучреждений бесплатна для автомобилистов.

В качестве альтернативы авторы предлагают предоставить автовладельцам определенное количество часов бесплатной парковки ежемесячно. Их можно было бы использовать при поездках в соцучреждения, расположенные в центре города.

"Фракция "Яблоко" ждет от Кирилла Полякова мнение относительно целесообразности и возможности реализации данных предложений, либо же альтернативные предложения по решению проблемы", — говорится в опубликованном сообщении.

"Яблоко" не впервые обращает внимание на особенности платной парковки в Петербурге. Ранее фракция неоднократно предлагала сделать стоянку транспорта бесплатной по воскресеньям и праздничным дням. Эти предложения поддержки не нашли. Также фракция предлагала уменьшить вдвое размер первого штрафа за неоплату парковки. В конце ноября постоянная комиссия ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержала предложение партийцев об увеличении срока оплаты парковки с 15 минут до конца суток.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру