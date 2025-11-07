"Яблоко" предложило снизить вдвое размер первого штрафа за неоплату парковки

Фракция "Яблоко" выступила с идеей ввести в Петербурге дифференцированную ответственность за неоплату парковки, снизив вдвое размер штрафа за первое подобное правонарушение. Законопроект появился на сайте Законодательного собрания 7 ноября, авторы ссылаются в том числе на опыт Ленинградской области, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Сейчас штраф за занятие парковочного места без оплаты составляет три тысячи рублей вне зависимости от того, впервые ли было совершено нарушение или нет. В "Яблоке" предложили уменьшить величину первого штрафа до полутора тысяч рублей. Существующий размер взыскания авторы предложили оставить для тех, кто повторно нарушит правила в течение года.

"Административная ответственность подобным образом разделена в положениях ряда статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и региональных законов об административных правонарушениях", — говорится в пояснительной записке.

В качестве примера авторы привели закон "Об административных правонарушениях" Ленобласти. В соответствии с нормой, за первое нарушение порядка пользования платными парковками для граждан предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а за повторное — уже в размере тысячи рублей.

Рассчитать сумму средств, которых может лишиться бюджет Петербурга в случае принятия закона, не представляется возможным из-за отсутствия статистики о количестве водителей, впервые привлеченных к ответственности, говорится в финансово-экономическом обосновании. В то же время авторы предлагают компенсировать выпадающие доходами за счет поступлений от предпринятого ранее повышения платы за парковку и посредством сокращения средств на проект "Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге" и на установку и содержание камер видеофиксации нарушений.

Ранее "Яблоко" предложило отменить требование об обязательной оплате парковки в первые 15 минут стоянки, позволив вместо этого владельцам транспорта платить в течение дня.

Дифференцированная система платы за парковку в четырех центральных районах Петербурга заработала с 15 октября. Теперь улицы поделены на четыре категории в зависимости от степени загруженности. На тех, которые признали наиболее загруженными, стоимость часа парковки легкового автомобиля выросла со 100 до 360 рублей. Позже стало известно о том, что вслед за стоимостью парковки может вырасти и размер штрафов за ее неоплату.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру