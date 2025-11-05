Малькевич предложил Дронову и Мизулиной обвенчаться в Донецке

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич восхищен решением певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, и его супруги Екатерины Мизулиной заключить брак в донецком ЗАГС. Свадьба состоялась 5 ноября в столице ДНР. По мнению парламентария, пара могла бы обвенчаться там же, в Донецке, а именно — в храме святых благоверных Петра и Февронии.

– Я искренне, очень по-человечески рад за Екатерину Михайловну Мизулину. Посмотрите, насколько, на самом деле, крутой, мощный, выверенный ответ они с Ярославом дали всем хейтерам. Свадьба в Донецке — это нереально круто. Восхищен, в том числе, и мужеством молодоженов. Могу только по-доброму посоветовать следующим шагом — обвенчаться. Там же, в Донецке, в величественном храме святых Петра и Февронии. Я во многих регионах бывал, но такого большого именно этих святых не встречал, – рассказал Малькевич в беседе с ЗАКС.Ру.

Церемония бракосочетания Дронова и Мизулиной прошла в узком кругу. Среди гостей, например, оказался глава ДНР Денис Пушилин. Вместо костюма и платья пара решила посетить ЗАГС в зеленых рубашках в стили милитари.

Пара объявила о своих отношения весной 2025 года. Для Дронова это уже второй брак. В прошлом он более семи лет состоял в отношениях с Еленой Мартыновой. Они развелись осенью 2024 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру