Беглов внес поправку к бюджету на 2026 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщили вечером 5 октября в пресс-службе Смольного. Глава Петербурга предложил увеличить доходы города в 2026 году на 8,303 млрд рублей. В последующих годах план на поступления в казну вырастет на 8,412 млрд и 11,517 млрд рублей соответственно.

Увеличить доходы намерены за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Львиная доля придется на неналоговые доходы — 6,120 млрд рублей. В правительстве города полагают, что они вырастут из-за "повышения эффективности управления городским парковочным пространством и увеличением планируемых к получению дивидендов". Чуть более 2,182 млрд рублей город получит из федерального бюджета.

С учетом поправки в 2026 году город получит 1,461 трлн рублей, а потратит — 1,650 трлн рублей. В 2027 году поступления составят 1,569 трлн рублей, а расходы — 1,694 трлн рублей. В 2027 году Смольный ожидает доход на уровне 1,710 трлн рублей, а расходы — 1,780 трлн рублей.

Дополнительные доходы, о которых говорится в поправке Беглова, власти намерены направить на социальные и инфраструктурные программы.

"На 2 млрд рублей увеличивается финансирование проекта по созданию комфортной городской среды. Более 1 млрд 618 млн рублей будет дополнительно направлено на капитальный ремонт учреждений. Дополнительный миллиард рублей выделяется на приобретение оборудования для вводимых объектов. Почти 550 млн рублей пойдут на оплату труда работников бюджетной сферы", — сообщили в Смольном.

Ранее в этот день ЗАКС.Ру писал, что депутаты Заксобрания за прошедшую неделю подготовили около двух десятков поправок к проекту бюджета. Как отмечает глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания, число поправок может увеличиться — многие депутаты вносят свои предложения в последний день. Второе чтение проекта бюджета на предстоящую трехлетку состоится 19 ноября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру