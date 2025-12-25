Звание почетного благотворителя может появиться в Петербурге

Новое почетное звание может появиться в Петербурге, законопроект об этом появился на сайте Законодательного собрания 25 декабря. Речь идет о статусе почетного благотворителя Петербурга, которое хотят ввести по аналогии со званием почетного мецената.

Претендовать на получение звания смогут организации и граждане, пожертвовавшие суммарно не менее 10 млн рублей на социальную поддержку граждан, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, содействие миру между народами, охрану окружающей среды и защиту животных, содействие патриотическому воспитанию молодежи и иные направления.

Присваивать почетное звание будет ЗакС с учетом заявок от общественных объединений и получателей поддержки, происходить это будет на одном из апрельских пленарных заседаний. Предполагается, что в год будут присуждать не более двух званий почетного благотворителя. Им будут вручать нагрудные знаки и дипломы Заксобрания.

"Благотворительность в Российской Федерации имеет глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта и милосердие всегда являлись базовыми ценностями нашего государства. Представляется необходимым эти традиции укреплять. Сейчас, когда потребность в гуманитарной помощи как никогда велика, благотворительность играет все более важную роль в удовлетворении потребностей людей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По состоянию на август 2025 года в Петербурге были зарегистрированы 2,2 тысячи социально ориентированных НКО, занимающихся благотворительностью. Авторы проекта считают, что введение почетного звания позволит отблагодарить филантропов и одновременно будет способствовать популяризации благотворительности.

Подписи под инициативой поставили депутаты Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Губернатор Александр Беглов в своем отзыве сообщил о поддержке концепции законопроекта.

Сейчас в Петербурге существует звание почетного мецената, его вручают за безвозмездную деятельность в сфере культуры. Для получения звания лицо должно пожертвовать на культуру и образование не менее 10 млн рублей. Первая церемония награждения состоялась в Мариинском дворце в 2021 году, в тот раз почетный знак получил основатель группы компаний "Эталон" Вячеслав Заренков. В 2025 году званий удостоились ПАО "Группа ЛСР" и ООО "Империал".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру