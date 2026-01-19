Псковская область отличилась самой низкой зарплатой в СЗФО

По итогам октября 2025 года номинальная начисленная заработная плата в Псковской области составила 63,8 тысячи рублей, говорится в опубликованном 19 января отчете Петростата о социально-экономическом положении регионов Северо-Западного федерального округа. Это минимальное значение среди субъектов СЗФО.

Регионом с самой большой номинальной зарплатой стал Ненецкий автономный округ, где этот показатель составил 138,2 тысячи рублей. В первой тройке также оказались Мурманская область (122,8 тысячи) и Петербург (122,2 тысячи рублей). Предпоследнее место в списке досталось Новгородской области (72,2 тысячи), на ступеньку выше расположилась Калининградская область (78 тысяч рублей).

По сравнению с октябрем 2024 года наиболее заметно подросла средняя зарплата в Ленинградской области, где этот показатель увеличился на 15,9%. На 15,7% выросла средняя зарплата в Петербурге, а в Новгородской области рост составил 15,3%. Худшую в этом плане динамику продемонстрировала Республика Коми, где за год зарплаты выросли на 6,9%.

С декабря 2024 по ноябрь 2025 года цены в Архангельской области выросли на 4,5%, и это наименьший показатель в СЗФО. В Петербурге рост составил 4,6%, а вот в Ленобласти цены поднялись на 7,1%. Сильнее всего (на 7,4%) индекс потребительских цен вырос в Мурманской области.

