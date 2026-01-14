Средняя зарплата петербуржцев в октябре превысила 122 тысячи рублей

Величина средней номинальной заработной платы в прошедшем октябре составила в Петербурге более 122 тысяч рублей, сообщил 14 января Петростат. Сведения об этом содержатся в докладе о социально-экономическом положении Петербурга и Ленинградской области в январе — ноябре 2025 года.

"Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2025 года, составила 122 179 рублей", — говорится в тексте доклада.

По сравнению с сентябрем размер средней зарплаты увеличился на 5,9 %, а за год показатель вырос на 15,7 %. Отметим, что в докладе Петростата по итогам первого месяца осени средняя номинальная зарплата петербуржцев была указана на уровне 115,4 тысячи рублей.

Размер средней реальной заработной платы, рассчитанной с учетом изменения цен, вырос на 6,2 % за месяц и на 7,5 % за год.

В Ленинградской области средняя номинальная зарплата составила в октябре 94 тысячи рублей. По сравнению с сентябрем она выросла на 2,1 %, по сравнению с октябрем 2024 года — на 15,9 %. Реальная зарплата выросла на 1,5 % и 5,7 % соответственно.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру