Почти 34 тысячи петербуржцев поучаствовали в крещенских купаниях

В период с 18 по 19 января участие в крещенских купаниях в Петербурге приняли 33,9 тысячи человек, подвели итоги в городском комитете по вопросам законности. Сами мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий и нарушений правил безопасности замечено не было.

"Отсутствие происшествий в период крещенских купаний — это общая заслуга. Такой результат достигнут благодаря четкой координации между различными ведомствами и, что не менее важно, сознательности петербуржцев, которые выбирают для омовения организованные и подготовленные места", — заявил глава комитета Андрей Голомбиевский.

Как отметили в комитете, количество участников купаний в 2026 году оказалось почти на тысячу человек меньше, чем годом ранее. В предыдущий раз в Петербурге насчитали почти 34,9 тысячи совершивших омовение.

Всего на территории города было оборудовано 17 официальных купелей в 10 районах. Безопасность там обеспечивали 100 спасателей и 24 единицы техники.

Как сообщалось ранее, в числе участников купаний оказались губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Они окунулись в купель у стрелки Заячьего острова.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного