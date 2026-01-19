Беглов и Бельский окунулись в крещенскую купель

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский окунулись в прорубь в честь праздника Крещения, сообщили 19 января в пресс-службе парламента Петербурга. Погружение состоялось в купель у стрелки Заячьего острова, открытую после освящения митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Бельский опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой он заходит в купель. Окунувшись, он возвращается на берег в халате, растирая голову полотенцем. При виде оператора он подмигнул и назвал воду "шикарной".

Перед окунанием Беглов и Бельский посетили божественную литургию в Николо-Богоявленском Морском соборе, службу в котором провел митрополит Варсонофий. Губернатор поздравил духовенство и прихожан с Крещением и с престольным праздником Никольского собора. При этом он отметил, что Крещение отмечалось и в осажденном Ленинграде, вспомнив при этом о 83-й годовщине прорыва блокады, которая отмечалась накануне.

"На площади Победы цветы возложили ветераны, блокадники, молодежь. Сегодня мы собрались в соборе, чтобы отметить праздник Крещения Господня и престольный праздник этого храма, который был построен по указу императрицы Елизаветы Петровны в честь побед русского флота", — заявил Беглов.

Также окунулись в купели депутаты ЗакСа Константин Чебыкин, Антон Рудаков, Антон Соловьев и Дмитрий Павлов. Накануне вечером участие в купаниях принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Днем в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин также окунулся в иордань.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания