Песков: Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент Владимир Путин не стал изменять традиции и окунулся в прорубь в честь праздника Крещения, сообщил 19 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Заявление прозвучало в ходе брифинга с журналистами.

"Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался", — передает ТАСС ответ Пескова на поступивший вопрос.

Пресс-секретарь добавил к этому, что российский лидер, подобно другим православным, работающим в Кремле, считает Крещение большим праздником. Он уточнил, что обряд окунания в прорубь "многие соблюдают", однако же это "персональный вопрос".

Отметим, что на сайте Кремля и у информационных агентств отсутствуют фото- и видеоматериалы с окунанием Путина в крещенскую купель в 2026 году.

Купания в проруби традиционно символизируют крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Накануне вечером видеозапись с окунанием выложил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль