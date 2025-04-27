Депутат ЗакСа предложил освободить участников СВО от транспортного налога

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Алексей Зинчук внес на рассмотрение городского парламента законопроект об освобождении участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью менее 200 лошадиных сил. Документ опубликован в базе парламента, обратил внимание ЗАКС.Ру.

"Необходимость создания льготы обусловлена не только экономической поддержкой участников СВО, но и социальной справедливостью. Освобождение от уплаты транспортного налога позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет участников СВО", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Зинчук предлагает включить в действующую норму участников добровольческих формирований, военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны, а также мобилизованных, которые вели службу в зоне проведения СВО. Сейчас от транспортного налога на автомобили мощностью до 200 л.с. освобождены Герои России, полные кавалеры ордена Славы и обладатели других званий.

Как отмечает Зинчук, сейчас регионы самостоятельно могут определять категории граждан, которые освобождены от транспортного налога. Ряд регионов уже принял похожие законы. Например, участникам СВО уже представили такую льготу в Ленинградской, Московской и Ростовской областях. Принятие такой нормы в Петербурге, по мнению депутата, "будет способствовать укреплению социальной справедливости, вознаграждению граждан за их труд и самоотверженность".

Ранее ЗАКС.Ру писал, что на программу "Время Героев Санкт-Петербург" заявки подали более 400 участников спецоперации. Предполагается, что после прохождения обучения военнослужащие смогут занять руководящие должности в органах государственной власти.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру