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Новости 12:13

Свыше 400 участников СВО подали заявку во второй набор "Времени героев"

фото ЗакС политика Свыше 400 участников СВО подали заявку во второй набор "Времени героев"

Уже более 400 заявок было подано во второй набор на кадровую программу "Время героев Санкт-Петербурга", направленную на подготовку участников спецоперации для работы на государственной службе, сообщил 22 апреля "Петербургский дневник". Прием заявок начался 2 апреля и продлится до 31 мая. 

Полученные от участников СВО анкеты были проанализированы специалистами Корпоративного университета Петербурга. Самыми популярными направлениями у кандидатов стали патриотическое воспитание школьников, обеспечение безопасности, а также сферы строительства, транспорта и здравоохранения. В качестве мотивации поступления на госслужбу кандидаты называют желание приносить пользу городу, помогать людям и применять свой жизненный опыт в работе.

Заявки подавали участники СВО в возрасте от 24 до 68 лет, 23% из них уволены в запас. Чаще всего кандидаты имеют образование по техническим специальностям или в сфере строительства (29%). Около 15% из подавших заявку получили юридическое образование, еще 14% - экономическое. Процент освоивших военные специальности среди кандидатов также составляет 14%. Еще 7% подавших заявки имеют медицинское образование, а 5% - педагогическое.

В эссе, прилагаемом к анкете, они также приводят различные идеи по совершенствованию городского управления. В частности, кандидаты предлагают повысить уровень цифровой грамотности населения, модернизировать региональную систему оповещения и проводить обучение граждан навыкам поведения при ЧС, совершенствовать систему адаптации ветеранов боевых действий и развивать военно-патриотический туризм.

Напомним, в рамках предыдущего отбора на программу "Время героев Санкт-Петербурга" в Смольном отобрали 91 претендента. Участники программы проходят обучение в Корпоративном университете. Их курируют наставники из состава правительства или руководителей органов исполнительной власти, в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский также заявил о желании стать наставником по примеру Беглова. 

фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Пиотровский Борис Михайлович 




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