Свыше 400 участников СВО подали заявку во второй набор "Времени героев"

Уже более 400 заявок было подано во второй набор на кадровую программу "Время героев Санкт-Петербурга", направленную на подготовку участников спецоперации для работы на государственной службе, сообщил 22 апреля "Петербургский дневник". Прием заявок начался 2 апреля и продлится до 31 мая.

Полученные от участников СВО анкеты были проанализированы специалистами Корпоративного университета Петербурга. Самыми популярными направлениями у кандидатов стали патриотическое воспитание школьников, обеспечение безопасности, а также сферы строительства, транспорта и здравоохранения. В качестве мотивации поступления на госслужбу кандидаты называют желание приносить пользу городу, помогать людям и применять свой жизненный опыт в работе.

Заявки подавали участники СВО в возрасте от 24 до 68 лет, 23% из них уволены в запас. Чаще всего кандидаты имеют образование по техническим специальностям или в сфере строительства (29%). Около 15% из подавших заявку получили юридическое образование, еще 14% - экономическое. Процент освоивших военные специальности среди кандидатов также составляет 14%. Еще 7% подавших заявки имеют медицинское образование, а 5% - педагогическое.

В эссе, прилагаемом к анкете, они также приводят различные идеи по совершенствованию городского управления. В частности, кандидаты предлагают повысить уровень цифровой грамотности населения, модернизировать региональную систему оповещения и проводить обучение граждан навыкам поведения при ЧС, совершенствовать систему адаптации ветеранов боевых действий и развивать военно-патриотический туризм.

Напомним, в рамках предыдущего отбора на программу "Время героев Санкт-Петербурга" в Смольном отобрали 91 претендента. Участники программы проходят обучение в Корпоративном университете. Их курируют наставники из состава правительства или руководителей органов исполнительной власти, в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский также заявил о желании стать наставником по примеру Беглова.

фото: ЗАКС.Ру