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Новости 20:21

Борис Пиотровский станет наставником в городской программе "Время героев"

фото ЗакС политика Борис Пиотровский станет наставником в городской программе "Время героев"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, по примеру главы города Александра Беглова, готов стать наставником в рамках региональной программы "Время героев", с помощью которой участников специальной военной операции собираются подготовить для работы на государственной службы. О своем решении Пиотровский сообщил в Telegram-канале 13 марта. 

"Каждому назначат наставника из числа членов Правительства или руководителей органов исполнительной власти. Одним из наставников, к слову, станет и наш Губернатор. И я тоже последую примеру Александра Дмитриевича", - написал Пиотровский. 

Также вице-губернатор дал интервью телеканалу "Россия 1", в котором рассказал, почему люди с опытом участия в специальной военной операции могут быть востребованы на руководящих постах в органах государственной власти. 

"Эти ребята - они уникальны. Это те, кто не испугался, те, кто пошел защищать свою Родину и выполнили свои задачи. <...> Это значит, что они могут после каких-то определенных обучающих программ выполнять практически любые задачи", - рассказал он в эфире телеканала. 

Напомним, по итогам отбора на программу "Время героев" в Петербурге отобрали 91 человека. В скором времени они начнут обучение в Корпоративном университете администрации города. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




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