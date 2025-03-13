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Новости 14:06

На программу "Время героев" в Петербурге отобрали 91 кандидата

фото ЗакС политика На программу "Время героев" в Петербурге отобрали 91 кандидата

По итогам отбора в губернаторскую программу "Время героев Санкт-Петербурга" в Смольном отобрали 91 претендента, сообщил глава города Александр Беглов в своем Telegram-канале 13 марта. После итоговых собеседований, в конце марта участники программы начнут обучение в Корпоративном университете администрации Петербурга. Курировать каждого будет наставник из состава правительства или руководителей органов исполнительной власти. Сам Беглов также намерен взять себе подопечного. 

"Тоже с удовольствием стану наставником", - написал Беглов. 

В рамках программы Смольный намерен найти претендентов на руководящие должности в органы власти среди участников специальной военной операции. Региональный проект был запущен еще в конце 2024 года после того, как президент Владимир Путин поручил распространить действие федеральной программы на каждый субъект РФ.  В Петербурге активнее всего участники отбора интересуются образованием, здравоохранением, патриотическим воспитанием школьников, строительством и обеспечением безопасности. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в совет программы вошли депутаты Законодательного собрания Константин Чебыкин и Александр Малькевич. Парламентарии смогут донести свою позицию по наполнению программы и информационной поддержке.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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