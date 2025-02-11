Смольный рассказал, чем хотят заняться участники программы "Время героев"

Самыми востребованными направлениями деятельности среди участников программы "Время героев" в Петербурге оказались образование, здравоохранение, патриотическое воспитание среди школьников, строительство, а также транспорт и обеспечение безопасности, сообщили в пресс-службе Смольного 11 февраля.

В Смольном планируют подготовить около 70 участников СВО для работы на руководящих должностях в органах исполнительной власти. Как утверждают в пресс-службе администрации, ежедневно поступают "десятки" анкет, при этом прием заявок был завершен еще 7 февраля. Сколько всего человек подали заявки на участие в городской программе "Время героев" - в Смольном не сообщили.

Все желающие пройти обучение в программе имеют высшее образование, отмечают в Смольном. Почти половина из них окончили вузы по техническим специальностям. Еще треть получили образование в сфере юриспруденции и экономики.

Сейчас участникам предстоит преодолеть предварительный отбор с помощью тестирования на базе Корпоративного университета Петербурга. Дальше запланированы собеседования и деловые игры.

Константин Леньков / Фото: Смольный