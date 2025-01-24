Смольный обучит 70 ветеранов СВО для госслужбы по программе "Время героев"

В рамках программы "Время героев", с помощью которой власти собираются пополнить ряды госаппарата участниками специальной военной операции, правительство Петербурга планирует подготовить не менее 70 ветеранов СВО, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский во время прямой линии 23 января.

- Заявок уже достаточно много, уже скоро, 1 февраля закончится время приема заявок, и 17 марта запускаем обучение. Не менее 70 человек мы обучим. Профессиональных управленцев, нашей элиты специальной военной операции, ветеранов СВО, как их назвал президент. На федеральном уровне 83, но 70 - это не маленькое число. Это такой амбициозный, непростой проект, - рассказал Пиотровский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов запустил программу "Время героев Санкт-Петербурга" в середине декабря, вскоре после того, как президент Владимир Путин поручил губернаторам продумать аналог федеральной программы на региональном уровне. Сейчас в Смольном ждут от желающих принять участие в программе анкеты и эссе.

Сейчас известно об одном выпускнике программы "Время героев", который работает в администрации города. В конце 2024 года Николай Королев приступил к выполнению обязанностей на должности заместителя председателя комитета по вопросам законности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру