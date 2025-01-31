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Новости 31 января, 20:59

Смольный на неделю продлил прием заявок на программу "Время Героев"

фото ЗакС политика Смольный на неделю продлил прием заявок на программу "Время Героев"

Прием заявок на участие в губернаторской программе "Время Героев Санкт-Петербурга", в рамках которой участников спецоперации подготовят к государственной службе, продлят на неделю, до 7 февраля, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале 31 января. До этого закончить отбор планировали до 1 февраля. По словам Пиотровского, продлить срок приема заявлений попросили сами ветераны СВО.

"Об этом попросили сами ветераны. И мы, конечно, услышали и поддержали их желание. Ведь заявок с каждым днём всё больше", - написал Пиотровский. 

Запустить обучение по программе планируется 17 марта. Всего в Смольном рассчитывают подготовить к работе на руководящих должностях в органах государственной власти порядка 70 человек. Старт программы объявили еще в середине декабря 2024 года.

Напомним, городской проект "Время Героев" был запущен после соответствующего поручения президента Владимира Путина. До этого в России действовала федеральная программа "Время Героев". В Смольном известно об одном выпускнике курса — заместителе председателя комитета по вопросам законности Николае Королеве. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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