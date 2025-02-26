Малькевича и Чебыкина делегировали в совет программы "Время Героев в Петербурге"

От Законодательного собрания Петербурга в общественный совет образовательной губернаторской программы "Время Героев" делегированы депутаты Александр Малькевич и Константин Чебыкин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Кандидатуры были предложены в Смольном. Программа "Время Героев" направлена на переподготовку участников специальной военной операции к государственной службе.

Парламентарии будут принимать участие в обсуждении содержания программы, информационном освещении, а также во взаимодействии с городскими организациями для реализации проекта "Время Героев".

Напомним, старт образовательной программы запланирован на 1 марта. С декабря по февраль Смольный принимал заявки от претендентов. Для госслужбы хотят подготовить порядка 70 человек, участвовавших в СВО. После успешного прохождения обучения они могут получить руководящую должность в исполнительных органах власти. Как рассказали в администрации города, наиболее интересующие сферы деятельности у участников - это образование, здравоохранение, патриотическое воспитание среди школьников, строительство, а также транспорт и обеспечение безопасности.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру